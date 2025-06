Notre-Dame de Paris : un nouveau joug du bourdon Emmanuel va prendre place grâce au travail d’artisans

Alors que Notre-Dame de Paris a pu rouvrir en décembre dernier, plus de cinq ans après l'incendie dramatique de 2019, la restauration de la cathédrale se poursuit grâce à la générosité des donateurs du monde entier. C'est désormais au tour du joug du bourdon Emmanuel de retrouver une nouvelle vie.

Notre-Dame de Paris n’en finit pas de s’embellir ! Après l’incendie de 2019, la cathédrale a pu rouvrir en décembre dernier, grâce aux centaines de millions d’euros de dons venus du monde entier. Mais la générosité des donateurs a été tellement conséquente que la restauration peut se poursuivre. Le beffroi sud n’a pas été touché par l’incendie, mais à l’intérieur on y trouve deux énormes cloches : le bourdon Marie et le bourdon Emmanuel.

Et leurs jougs, c’est-à-dire les poutres en bois auxquelles elles sont suspendues et qui leur permettent de se balancer, étaient devenus trop fragiles et avaient besoin d’être remplacés. C’est une fonderie de cloches de Strasbourg, l’une des trois dernières en France, qui s’en est chargée. Le chantier s’est achevé jeudi.

"C’est le plus gros sur lequel on a travaillé"

Au cœur de cet atelier, entouré de dizaines de cloches, la dernière pièce, le chapeau du nouveau joug du bourdon Emmanuel de Notre-Dame de Paris est désormais en place. Le résultat est impressionnant : une pièce en chêne massif de 3,10 mètres de long. "C’est le plus gros [joug en chêne] sur lequel on a travaillé", se félicite Julien Calcatera, le gérant de la fonderie de cloches Voegele.

"Le joug d’Emmanuel a été refait à l’identique avec quelques légères adaptations techniques pour assurer la bonne sonnerie de la cloche. Il a fallu trouver du bois sec, d’une qualité la meilleure possible. C’est une fierté pour toute l’équipe de se dire qu’à notre niveau, on a aussi participé à Notre-Dame", ajoute-t-il.

" Ce joug est magnifique"

C’est également avec émotion que Philippe Jost, président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, constate le travail accompli. "À Notre-Dame de Paris, il y a deux choses qui lui donnent sa voix : l’orgue et les cloches. Ce joug est magnifique et il est surtout très solide aussi pour durer", explique-t-il.

Le joug va maintenant être démonté pour être transporté lundi vers la cathédrale, puis remonté. D’ici la mi-juillet, il permettra au bourdon Emmanuel de retentir à nouveau dans le ciel de Paris.