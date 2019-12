Notre-Dame de Paris, Marie Laforêt et Neymar en tête des recherches Google en 2019

Après les vidéos les plus vues sur Youtube, Google a dévoilé mercredi les mots et expressions les plus demandés en France en 2019 sur son moteur de recherche. C'est Notre-Dame de Paris, dont l'incendie en avril a provoqué l'émoi de tous les Français, qui arrive en tête et succède ainsi aux gilets jaunes, premiers du classement en 2018. Mais, contrairement au mouvement de protestation contre la politique du gouvernement, qui avait été très recherché sur Google pendant plusieurs mois, Notre-Dame de Paris a connu un pic de recherche concentré sur le seul mois d'avril. Notez que pour réaliser son classement, Google prend en compte les requêtes spécifiques ayant connu une forte augmentation entre 2018 et 2019, et non les requêtes avec le plus gros volume de recherches.

Marie Laforêt et Neymar sur le podium

Tous termes confondus, Notre-Dame de Paris est suivie par Marie Laforêt. La chanteuse, décédée début novembre, a engendré énormément de recherches en peu de temps. Une position très élevée dans le classement qui peut s'expliquer par le gap générationnel : Marie Laforêt était peu connue des jeunes générations, qui se sont donc ruées sur Google pour se renseigner. Enfin, c'est le joueur du PSG Neymar qui s'installe sur la troisième marche du podium. Les rumeurs de transfert qui l'ont envoyé tout l'été du côté de Barcelone ou de Madrid ont passionné les internautes.

Dans le reste du top 10, on retrouve la polémiste Julie Graziani, qui avait fait parler d'elle à cause de ses propos sur LCI ("si on est au Smic, il ne faut peut-être pas divorcer"), Karl Lagerfeld, décédé en février, la Coupe du monde féminine de football, Jacques Chirac, la série Game of Thrones et les résultats des élections européennes.

Joker et Game of Thrones déchaînent les passions

Google a également détaillé les recherches dans différentes catégories. Ainsi, Jacques Chirac arrive en tête du classement des personnalités politiques les plus recherchées en 2019, juste devant sa femme Bernadette. François de Rugy, qui a démissionné du gouvernement cette année, a également beaucoup intéressé les internautes. Du côté des artistes, derrière Marie Laforêt, c'est Bilal Hassani, candidat de la France à l'Eurovision, qui a été le plus recherché, devant Serge Lama. Chez les sportifs, Neymar devance Emiliano Sala, décédé tragiquement en début d'année, et le footballeur d'Everton André Gomes, victime d'une terrible blessure en novembre.

En ce qui concerne le cinéma, les super-héros ont encore et toujours la cote. Joker, Avengers : Endgame et Captain Marvel trustent trois des quatre premières places du classement des films les plus recherchés. Deux films français figurent dans ce top 10 : le Nicky Larson de Philippe Lacheau et Nous finirons ensemble de Guillaume Canet. Et pour les séries, c'est la saison 8 de Game of Thrones qui déchaîné le plus les passions cette année, devant la saison 3 de Stranger Things et la série Umbrella Academy.

Retrouvez la liste détaillée du top des recherches par catégorie :

Catégorie "actualités" : Notre-Dame de Paris / Élections européennes / Gilets jaunes / Vincent Lambert / MHD / Xavier Dupont de Ligonnès / Julen / Tempête Amélie / Christophe Dettinger / Prime d'activité

Catégorie "politique" : Élections européennes / Gilets jaunes / François de Rugy / Le G7 / Alexandre Benalla / Greta Thunberg / Isabelle et/ou Patrick Balkany / Abdelaziz Bouteflika / Lettre Emmanuel Macron / Hong Kong

Catégorie "artiste" : Marie Laforêt / Bilal Hassani / Serge Lama / MHD / Dick Rivers / Ophélie Winter / Ariane Carletti / Michel Legrand / DJ Arafat / Johnny Clegg

Catégorie "définitions" : Procrastination / Pervers narcissique / GAFA / Pétauriste / Brexit / Shutdown / Flexitarien / Fake news / Moula / Web

Catégorie "séries" : Game of Thrones / Stranger Things / Umbrella Academy / Manifest / Tchernobyl / Un si grand soleil / Elite / La Casa de Papel / American Gods / SWAT

Catégorie "cinéma" : Joker / Avengers : Endgame / Le Roi Lion / Captain Marvel / Once Upon A Time In Hollywood / Nicky Larson / Aquaman / After / Alita : Battle Angel / Nous finirons ensemble

Catégorie "sportifs" : Neymar / Emiliano Sala / André Gomes / Alex Morgan / Marie-José Perec / Mario Balotelli / Amandine Henry / Mauro Icardi / Sami El Gueddari / Thibaut Pinot