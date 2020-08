Notre-Dame de Paris : début du chantier de restauration pour l'orgue de la cathédrale

Il avait survécu, "par miracle", aux flammes qui avaient ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris, le 15 et 16 avril 2019. Ce lundi, l'orgue de la Cathédrale va être démonté pour une décontamination et une restauration en profondeur. Voix de la cathédrale depuis 1733, c'est le plus grand instrument de France en nombre de jeux qui fait désormais l'objet d'un immense chantier qui devrait durer quatre ans. Olivier Latry, organiste titulaire du grand orgue de Notre-Dame de Paris, se réjouit au micro d'Europe 1 du début des travaux de décontamination.

"C’est absolument un miracle que cet orgue soit encore entier mais il est plein de poussière. Evidemment, il faut tout décontaminer, puis restaurer après ça", explique-t-il. "Un orgue est extrêmement fragile, on ne dirait pas comme cela car on voit une énorme masse, beaucoup de volumes, des choses très lourdes qui semblent indestructibles, mais pas du tout !"

8.000 tuyaux pour un chantier de 4 ans

L'instrument de Notre-Dame de Paris compte environ 8.000 tuyaux répartis en 115 jeux. Durant l'incendie, si l'orgue n'a pas été touché par les flammes, il a en revanche reçu beaucoup d'eau et a été recouvert de poussière de plomb. "C’est composé de milliers de pièces, il y a des tuyaux qui font dix mètres de haut, il y a des tuyaux qui font moins d’un demi-centimètre", poursuit Olivier Latry. "Si vous les manipulez un peu trop violemment, on perd le son du tuyau".

Ce lundi débutera ainsi la dépose de la console des claviers qui se poursuivra par le démontage pièce par pièce de l'instrument. Elles seront ensuite stockées dans des conteneurs étanches, avant la publication d'un appel d'offre pour le nettoyage, la restauration et le remontage du grand orgue. Un chantier qui devrait s'étirer jusqu'en 2024. "On nous promet que l’orgue sera là pour avril 2024 alors on s’accroche à cette date", espère Olivier Latry, impatient de retrouver l'instrument. "Il y a un rapport presque charnel, cet instrument j’y ai passé des heures de jour, de nuit, à travailler à enregistrer. Je me sens un petit peu orphelin et j’attends vraiment la résurrection."