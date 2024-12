"On est en face de Notre-Dame de Paris, il fait un temps absolument superbe." Cinq ans après l'incendie dévastateur d'avril 2019, Notre-Dame de Paris va rouvrir ses portes dimanche lors d'une grande cérémonie. En attendant, Nicolas, 63 ans, fait ses dernières visites en extérieur. Ce retraité guide bénévole, qui fait partie de l'association les guides Casa missionnée par le diocèse, va adapter son circuit et son récit.

"On a des référents qui nous forment et on va devoir se former à nouveau à l'intérieur. La disposition du parcours intérieur est différente, les visiteurs vont rentrer par le portail central... Ça va être plus qu'une mission, ça va être une émotion incroyable !", s'enthousiasme-t-il.

"Une nouvelle page s'ouvre pour Notre-Dame"

Encore tenu à distance de la cathédrale par une barrière métallique, des inconnus persistent pour le passionné, comme la durée du parcours et la place qu'y prendra l'incendie. "Ce qui est certain, c'est qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour Notre-Dame. L'incendie fait partie de son histoire. On l'évoque naturellement dans la visite extérieure, à l'intérieur ce sera certainement un peu moins puisque ce qui va nous parler maintenant, c'est l'intérieur, l'espace spirituel qui va toucher les visiteurs."

15 millions d'euros par an sont attendus contre 10 millions d'euros avant l'incendie. Nicolas participe au bouche-à-oreille pour que l'association recrute de nouveaux guides qui présenteront la cathédrale sous ses trois dimensions : artistique, historique et spirituelle.