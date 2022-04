Notre-Dame : à la carrière de la Croix Huyart, le défi de la reconstruction

Trois ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame, sa reconstruction est toujours en œuvre. En ce moment justement, dans la carrière de la Croix Huyart à Bonneuil-en-Valois, dans l'Oise, les blocs de pierres qui supporteront la voûte de Notre-Dame sont prélevés et découpés. Reportage sur le chantier.

Un paysage lunaire… Une carrière de pierre calcaire creusée au milieu des champs humides. Une lame de trois mètres gronde, découpe des blocs de pierres de 1 à 3m, le tout commandé à distance par Benoît Horcholle. "C'est comme une grosse tronçonneuse si on veut, comme pour le bois, mais spécialisé dans la pierre. Nous, on recoupe donc perpendiculairement pour délimiter les blocs", explique-t-il sur Europe 1. 640 mètres cubes de pierre pour l'Histoire. Une pierre assez résistante pour former les nouvelles voûtes de Notre Dame.

"Je me souviendrai de ce chantier jusqu'à la fin de mes jours"

"On en fait pas cinquante dans une vie des chantiers comme ça, mais je pense que je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours, bien entendu", confie-t-il sur Europe 1. Quelques kilomètres plus loin, la pierre est redécoupée, nettoyée avec le même soin, par le petit frère Horscholle.

"Je pense que c'est un chantier exceptionnel. C'est un métier qu'on partage depuis mon grand père, avec mon père. Vouloir travailler ici avec eux maintenant, c'est aussi un plaisir et c'est ma joie", confie-t-il avec émotion. Les blocs les plus réguliers iront ensuite jusqu'à Paris et seront hissés sur des échafaudages à plus de 100 mètres de haut pour que s'élèvent à nouveau les voûtes de Notre-Dame.

Emmanuel Macron est attendu ce vendredi après-midi à Notre-Dame. Le chef de l'Etat fera le point sur l'avancée du chantier de restauration.