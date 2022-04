Présidentielle : quels enjeux pour la visite de Macron à Notre-Dame de Paris ?

ANALYSE

C'est le président et non le candidat qui s'apprête à entrer vendredi après-midi dans la cathédrale Notre-Dame de Paris en travaux. Emmanuel Macron se rend dans l'édifice parisien trois ans jour pour jour après l’incendie qui a ravagé en partie le bâtiment. Il fera le point sur l’avancée du chantier de restauration, et échangera avec les compagnons et les entreprises qui mettent leur savoir-faire au service de la reconstruction de la cathédrale.

Il s'agit d'une visite symbolique, en plein milieu de l'entre-deux-tours et à la veille du week-end de Pâques. Ce sont les services de l’Elysée, et non son équipe de campagne, qui organisent cette visite. Mais à neuf jours du second tour, les deux costumes d’Emmanuel Macron semblent indissociables, tant ce déplacement est chargé en symboles.

Un électorat catholique qui a moins voté pour le candidat Macron

C'est un signal très clair envoyé à l’électorat catholique le jour du Vendredi saint, à la veille du week-end pascal. Il faut dire que le vote des catholiques est loin de laisser indifférent la macronie. Une enquête de l’Ifop pour le journal La Croix indique que les pratiquants réguliers ont un peu moins voté pour le président sortant que la moyenne nationale : 25% au lieu des près de 28% accordés à Emmanuel Macron au soir du premier tour. En revanche, 16% d’entre eux ont glissé un bulletin Éric Zemmour. Une proportion bien plus élevée que la moyenne nationale (7%).

Une partie de ces électeurs est donc aujourd’hui sans candidat. Et ils ne sont pas spécialement sujets à voter Marine Le Pen car les catholiques qui vont régulièrement à la messe ont moins voté pour la candidate du RN que la moyenne des Français. En faisant ce clin d’œil, Emmanuel Macron espère peut-être les convaincre de ne pas s’abstenir.