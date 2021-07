Nos idées de salades gourmandes et originales pour cet été

Quand il fait chaud (et pas seulement), la salade a tout bon. À condition de bien doser la quantité de nos ingrédients et de faire preuve de créativité. Et pas de salade entre nous : la Niçoise (surtout qu'elle est rarement bien faite) ou la César commencent sérieusement à nous lasser. C'est pour cela que Laurent Mariotte et ses chroniqueurs, dans l'émission La Table des bons vivants, nous donnent quelques idées pour que nos salades jouent les originales.

Salade de haricots

"L'été, j'adore faire des salades de légumes en jouant sur les textures comme le cuit et le cru", explique Yves Camdeborde. Une de ses recettes fétiches ? La salade de haricots verts. "Je commence à cuire ces derniers puis j'ajoute des radis coupés, des courgettes et des carottes râpées. Comme avec une salade, on peut rapidement avoir faim, je rajoute toujours des céréales pour être bien calé. Ici, je propose du boulgour cuit à la vapeur. Je finis par ajouté un peu de jus de citron, de l'huile d'olive et le tour est joué."

Autres astuces, pour une salade réussie à base de céréales, optez toujours pour une cuisson vapeur de ces dernières. Enfin, la quantité de céréales ne doit pas dépasser un tiers de la constitution de votre salade.

Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Salade à base de viande

Qui a dit que la base d'une salade ne devait être constituée que de laitue ou autres légumes ? "Moi, j'adore faire une salade de poulet", s'exclame Laurent Mariotte. "Je fais revenir le reste du poulet du dimanche avec de l'ail, de l'oignon rouge, par exemple, dans un peu d'huile d'olive ou même l'huile d'arachide. Et je mets des noix de cajou, du gingembre que je râpe et je mets tout ça au milieu d'une belle laitue. Vous pouvez également réaliser la même recette avec du gésier de canard ou de volaille".

Yves Camderbode, lui, propose une salade avec les restes de rosbif. "Vous taillez très finement votre viande et vous la mélangez à une laitue. Et vous ajoutez des graines de grenade. Après, je vous conseille une sauce vinaigrette sur-mesure à base de moutarde Savora pour sublimer les arômes."

Pour la vinaigrette, reprenez le dosage habituel d'huile et de vinaigre puis remplacez simplement la moutarde de Dijon par la Savora.