Nos bons plans pour visiter les coins méconnus du Luberon

Besoin d’évasion ? Jean-Bernard Carillet vous emmène ce vendredi dans le Lubéron et ses coins méconnus. Entre ses champs de lavande, ses vignobles et même son "Colorado provençal", digne d'un Far West de John Wayne, la région regorge de paysages magnifiques. Notre chroniqueur, auteur pour le guide Lonely planet, vous fait découvrir dans l'émission Et si on partait, sur Europe 1, trois bons plans pour visiter d'une manière originale le Luberon.

Pédaler au milieu des champs et des vignobles

"Une démarche originale consiste à visiter le Luberon à vélo. Des itinéraires ont été conçus, avec des voies cyclables qui relient les villages entre eux, sur des routes peu fréquentées. Au total, vous pourrez emprunter 365 km de circuits balisés. En vélo, c’est un vrai bonheur de pédaler au milieu des champs de lavande, avec cette bonne odeur, de traverser les vignobles, de profiter des points de vue panoramiques.

Si vous avez peur du relief, pas de panique : tout est prévu, même pour les non sportifs. Il est possible de louer des VAE (vélos à assistance électrique) directement dans les gares ou à proximité, notamment à Cavaillon. Avec un VAE, c’est un miracle, vous pourrez arpenter n’importe quel chemin à moindre effort, même après avoir bien mangé.

Il existe même une formule encore plus romantique : les balades en 2CV ou en méhari cabriolet, au départ de L’isle sur la Sorgue.

Trouver le plus beau champ de lavande de la région

Dans le Lubéron, il existe de magnifiques champs de lavandes. S’il n’est pas facile de trouver le plus beau, tant il y a de la concurrence, j’ai déniché un endroit vraiment photogénique. C’est à Lioux, un hameau perdu, accessible par une petite route en lacets : la D60A. Là-bas, vous y trouverez un magnifique champ de lavande au pied d’une immense falaise calcaire de 100 m de haut.

Je vous fais la composition : au premier plan, le champ de lavande. Au deuxième, une petite forêt qui forme un liséré vert bien dense. Au troisième plan, la magnifique falaise avec ses couleurs jaunes et blanches, et le ciel bleu provençal en toile de fond. Allez-y en fin d’après-midi, lorsque la lumière est chaude, enveloppante, crémeuse. Ce sera assurément la photo de votre été !

Le fort du Buoux, avec ses ruines et sa falaise

Le fort du Buoux est un coin méconnu du Luberon que j’aime beaucoup, avec sa forteresse en ruine sur une falaise et ses spots d’escalade. Du parking au fort, il y a 4.000 ans d’histoire : une grotte préhistorique, des silos à grains qui datent des Romains et des remparts du 13e siècle. Tout ça sur un seul site.

Vous pourrez emprunter un superbe chemin d’accès, avec ses escaliers creusés dans le roc et ses marches très peu hautes. Et, avantage, le site est moins fréquenté que Rustrel, car il faut marcher un peu. Petit plaisir : vous pourrez pique-niquer sur place, grâce à des tables dédiées."