Normandie : les spectacles mettant en scène des animaux sauvages ne seront plus financés par la région, une première

Agir dès maintenant. Alors que la loi sur la maltraitance animale ne sera effective que dans quatre ans, en 2028, la région Normandie a décidé de ne plus subventionner les spectacles ayant recours aux animaux sauvages. La région est reconnue pour ses nombreuses fêtes médiévales tout au long de l'année et les animaux sauvages sont souvent l'attraction principale. Les élus normands ont pris cette décision en Commission permanente.

"Reconnaître leur sensibilité et leurs besoins"

"Je dirais que c'est une décision qui va dans l'air du temps. Ce que l'on a constaté, c'est que les démonstrations d'animaux sauvages peuvent choquer certaines personnes dans le public et surtout, il y a la possibilité de faire d'autres propositions", a déclaré Nathalie Porte, vice-présidente de la région Normandie, en charge du tourisme et de l'attractivité. "Si vous rêvez de voir un rapace s'envoler, il y a d'autres moyens, sans souffrance animale. Par exemple, au centre de sauvegarde de la faune sauvage de la dame blanche, dans le Calvados, lorsqu'ils soignent les animaux, ils les libèrent et il y a la possibilité d'assister à leur envol", a-t-elle ajouté sur les antennes de France 3 Normandie.

"S’opposer aux spectacles mettant en scène des animaux sauvages, c’est reconnaître leur sensibilité et leurs besoins. Nous nous réjouissons de cet engagement de la région Normandie", a déclaré, Amandine Sanvisens, la fondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis. Selon les chiffres de cette association, 22% des fêtes médiévales normandes ont fait appel à des spectacles de fauconnerie en 2023 (Falaise, Harcourt, Pontorson, Cerisy-La-Forêt, Thietreville et Rouen). Adoptée en 2021, la loi sur la maltraitance animale a donné un délai de sept ans avant que ne tombe l’interdiction d’animaux non domestiques dans les "établissements itinérants".