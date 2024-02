Normandie : il y a 1.000 ans, la carte la plus ancienne de la région affichait déjà les villes d’aujourd’hui

Un trésor d’histoire. Féru de géographie, le professeur et maître de conférences à l’université de Caen, Christophe Maneuvrier, a déterré de la bibliothèque numérique de la BNF (Gallica), la copie de la plus ancienne carte de Normandie.

Si l’originale a disparu, la Bibliothèque nationale de France en conserve une copie, inspirée directement de l’Atlas du géographe Al-Idrissi, composé de 69 cartes représentant le monde entier et considéré comme une "Bible" par les spécialistes contemporains.

Une carte d'"image mentale"

Et pour cause, au XIIe siècle, la géographie était considérée comme une science arabe - à l’instar des mathématiques - et n’était donc pas encore largement usitée en Occident. Pourtant, Roger II (1095-1154), comte de la région de Coutances et devenu roi de Sicile après son père, commanda un planisphère géant à Al-Idrissi.

La plus ancienne représentation cartographique de la Normandie est celle d'Al-Idrissi, géographe arabe de la cour de Palerme (carte redressée, nord en haut). Hélas, je ne lis pas l'arabe. Un coup de main twitter pour m'aider à localiser qqs villes normandes ? 1/3 pic.twitter.com/20libu5s24 — Christophe Maneuvrier (@Maneuvre) January 17, 2024

Célèbre savant, Al-Idrissi a dessiné cette carte à Palerme aux alentours de 1150. Un pionnier en la matière, puisqu’il a fallu attendre "la fin du XVIe siècle et surtout le XVIe siècle, pour voir naître de telles représentations", a rappelé l’historien Christophe Maneuvrier, auprès de Ouest-France.

Autre particularité, le géographe n’a jamais mis les pieds en Normandie : "C’est une image mentale, une représentation encyclopédique d’après différentes observations et témoignages", ajoute l'historien. Sur cette carte écrite en arabe, figurent la mer Manche, les côtes anglaises, la Seine faisant de Paris une île. Toutes les villes sont représentées par un cercle en six quartiers, c’est-à-dire une rosette. On y retrouve les villes qui existent toujours aujourd’hui : Honfleur, Rouen, Dieppe, Évreux, Le Tréport et Sées.