Nord : marche blanche à Aniche en hommage à Ivanson, tué mercredi

REPORTAGE

Samedi après-midi, plusieurs centaines de personnes ont marché dans les rues d'Aniche, dans le Nord, pour rendre hommage à Ivanson, l'adolescent de 15 ans tué par balle dans la nuit de mercredi à jeudi, par trois hommes qui ont pris la fuite. Pour l'heure, le mobile du crime reste inconnu mais deux hommes, dont un cousin germain de l'adolescent, ont été mis en examen pour assassinat samedi, et écroués. Des débuts de réponses, mais toujours beaucoup d'incompréhension chez les participants de la marche blanche.

Roses blanches et bandeau rouge

Des roses blanches à la main, bandeau rouge sur le front, comme le portait Ivanson. Samedi, c'est toute une ville qui s'est réunie autour de la famille effondrée du jeune homme de 15 ans, tué d'une balle dans la tête, devant l'appartement familial. Les habitants sont, pour la plupart, encore sous le choc. "Tuer un enfant à bout portant comme ça, c'est très dur", lâche une habitante d'une voix faible. Une autre explique que les enfants, dans les écoles, ont été choqués.

"Il avait la joie de vivre"

À Aniche, beaucoup décrivent un garçon souriant et apprécié des enfants de son club de football et des collégiens. Les larmes aux yeux, certains ont voulu rendre hommage au jeune homme originaire de Guyane. "Ivanson se faisait rapidement des amis", se souvient une jeune fille. "Il était aimé de tout le monde, c'était vraiment un garçon sans problèmes", poursuit-elle avant de craquer : "je vais garder une image, comme tout le monde je pense, d'un garçon gentil, aimable, poli et qui...". Une autre adolescente complète : "il rigolait avec tout le monde, il avait toujours la joie de vivre, il s'embrouillait avec personne".

L'enquête se poursuit pour trouver la troisième personne.