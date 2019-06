Nord : manifestation contre un projet de poulailler géant

Environ 200 personnes ont manifesté samedi à Pitgam, dans le Nord, contre un projet de construction d'un élevage industriel de 107.000 poules pondeuses, qui a récemment obtenu l'aval de deux enquêtes publiques. Réunis en fin de matinée dans le centre de cette commune de 900 habitants, les manifestants - dont des représentants d'associations environnementales, d'Europe Ecologie les Verts (EELV) et de la Confédération paysanne - ont marché jusqu'au site, devant lequel ils ont réalisé un "sit-in". "Non aux fermes d'usine", pouvait-on lire sur une grande bâche noire accrochée sur un tracteur.

A #Pitgam, #EELV est aux côtés des citoyen•ne•s, syndicats et associations de défense de l’environnement pour dire « NON aux poulaillers géants et OUI aux petits paysans » pic.twitter.com/I7O4Ai0CpL — EELV Hauts de France (@eelv_hdf) 8 juin 2019

Trois recours administratifs lancés pour tenter de faire annuler le projet

Deux enquêtes publiques ont récemment validé ce projet de poulailler géant, fruit d'un partenariat entre un agriculteur local et une entreprise belge, pour un investissement de 2,47 millions d'euros. Le projet a provoqué l'opposition de nombreux riverains notamment en raison de sa proximité avec une station de gaz. Trois recours administratifs ont été lancés pour tenter de faire annuler le projet, tandis qu'une pétition a recueilli plus de 57.000 signatures.

Ce poulailler est "le symbole d'une société qu'on ne veut pas, qui repose sur l'exploitation, le profit et la souffrance animale, avec des risques écologiques et environnementaux", a déclaré Yannick Brohard, co-secrétaire régional d'EELV. Dominique Delpouve, qui habite à 600 mètres de la future ferme, voit dans ce projet "un danger": "il y aura 3,5 tonnes de fientes par jour, beaucoup d'ammoniac, on ne pourra plus rien respirer", dénonce-t-elle.