Noël : quels sont les jouets tendances à mettre sous le sapin cette année ?

À l'approche de Noël, l'achat des cadeaux pour les petits et les plus grands se pose. Les magazines de jouets sont arrivés dans les boîtes aux lettres, certains d’entre vous ont anticipé et sont même en avance, mais pour la plupart, il faut encore se lancer. Ça tombe bien, c’est la bonne période. Entre le Black Friday et le Cyber Monday, les réductions pleuvent. Europe 1 s'est rendue à la Kidexpo, le plus grand salon du jouet de France. Quelles sont les grandes tendances de cette année ?

Les jeux de société

La Nintendo Switch, le dinosaure télécommandé, la Reine des neiges... Les idées pleuvent pour Noël, mais certaines familles de jeux devraient largement s'imposer. Isabelle Cussac, créatrice du label "approuvé par les familles" a réalisé un baromètre pour connaître les grandes tendances de cette année. "Les jeux de société en premier, suivis des jeux de construction. Deux types de jeux, par essence propres à la transmission, propres à pour passer des moments ensemble", indique-t-elle au micro d'Europe 1.

Les jeux de divertissement

Depuis un moment, les jeux qui rassemblent ont le vent en poupe comme l'explique Etienne Delorme, organisateur du festival ludique international de Parthenay. "L'année Covid a permis au marché du jeu de connaître un bond de 20%, très certainement de par le temps qui était délégué aux familles pour se retrouver autour du jeu. À mon sens, on aura beaucoup de party game, de jeux de divertissement, pour se retrouver en famille ou entre amis", juge-t-il.

Une autre tendance se dégage en ce moment, avec les problèmes d’inflation et de pouvoir d’achat, les jouets de seconde main ont la cote et devraient être nombreux sous le sapin cette année.