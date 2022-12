Noël : comment revendre la carte-cadeau reçue sous le sapin ?

Vous y avez peut-être eu droit au pied du sapin. La fameuse carte-cadeau qu'on offre souvent quand on est à court d'idées ou en dernière minute. Quasiment tout le monde en a déjà reçu au moins une, mais souvent, on la laisse au fond d'un tiroir, on l'oublie et elle finit par ne plus être valable. À elles seules, les cartes-cadeaux non utilisées représentent près d'un milliard d'euros de perte. Alors avant que cela n'arrive, comme dans un cas sur cinq, la solution est de la revendre.

Un rachat en quelques clics

Au lendemain de Noël, certains déçus, comme Arthur, aimeraient déjà s'en débarrasser. "Mon oncle m'a acheté une carte-cadeau de 50 euros chez Darty. Ça m'arrangerait d'échanger ou de revendre la carte pour que je puisse m'acheter ce que je veux."

Pour cela, tout se passe en ligne. Sylvain Reynier et sa plateforme Place des Cartes, par exemple, proposent de racheter le précieux sésame. "Il faut renseigner directement sur notre site l'enseigne que vous souhaitez rendre, le montant de la carte ainsi que sa date d'expiration. Et automatiquement, ça va vous faire une proposition de rachat. Vous mettez votre carte dans une enveloppe, vous nous l'envoyez et dès qu'on la réceptionne, on fait un virement en 24 heures", explique-t-il.

Les cartes ensuite revendues

Le virement dépend de la notoriété de l'enseigne et de la date d'expiration. Une part revient au vendeur, mais une autre rémunère la plateforme. Pour une carte-cadeau de 100 euros chez Darty, la Fnac ou Décathlon par exemple, "on va la reprendre 85 euros, donc 85 euros seront crédités sur le compte bancaire", reprend Sylvain Reynier.

Une fois la carte récupérée, l'organisme la remet en vente et moins chère qu'à l'achat initial. Alors n'hésitez pas si vous manquez encore d'idée l'année prochaine.