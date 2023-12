Pascal Praud et vous - Noël : quel est le jouet phare en 2023 ? La réponse du porte-parole de JouéClub

C'est un petit jouet vendu à près de 250.000 exemplaires pour la période de Noël, selon le porte-parole de l'enseigne JouéClub, Franck Mathais. Invité de l'émission Pascal Praud et vous, à moins d'une semaine du réveillon, celui-ci a dévoilé au micro de Pascal Praud le "jouet de l'année" qui est la grande tendance des fêtes : le bitzee, "une innovation 2023" pour les enfants à partir de 5 ans. "C'est un compagnon interactif. C'est une petite boîte, et quand on ouvre le capot supérieur, un personnage holographique apparait, et il faut s'occuper de ce petit compagnon en lui donnant à manger, etc", explique-t-il avant de le confier à un Pascal Praud quelque peu déconcerté...