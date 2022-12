Noël 2022 : les «repas suspendus» du Wanted Café, une tradition de solidarité

Noël, ce moment de solidarité. Les fêtes de fin d'année représentent un moment de joie et de bonheur pour beaucoup, mais pour certains, la fête de la Nativité et le Nouvel An peuvent être une période difficile. Les personnes en difficulté financière se retrouvent généralement isolées lors de ces événements. Pour faire face à cela, le café parisien Wanted Café, ouvert depuis juillet dernier, propose des "repas suspendus". Une tradition de solidarité envers les plus pauvres.

"C'est magnifique"

Deux amis, sans budget, sont venus s'attabler près des grandes baies vitrées de ce bistrot moderne. Grâce à la solidarité des autres clients, pour eux, ce soir, c'est gnocchis maisons à la crème de truffes, copeaux de parmesan et filet d'huile d'olive. "C'est magnifique. Le service est incroyable, c'est tranquille et super gentil ", précise l'un d'eux. Ces deux quadragénaires viennent à peu près tous les quinze jours avec un système de planning. Le restaurant est ouvert aux personnes à la rue, mais aussi aux gens isolés ou précaires.

"Cela justifie un peu le travail qu'on fait. Je me dis que c'est pour une bonne cause. On a des relations assez proches, c'est plutôt intime aussi. On se connaît tous par nos prénoms et on se tutoie la plupart du temps", souligne Costa, manager du café parisien.

Déjà 700 repas suspendus offerts

Créer du lien, oui, mais sans obligation, insiste Christian Delachet, cofondateur du Wanted Café. "Moi, quelqu'un qui vient juste profiter d'un repas suspendu et qui a juste envie de manger, de charger son portable, de regarder Internet et de partir derrière, cela me va très bien", indique-t-il.

En cinq mois, le café parisien a déjà offert plus de 700 repas suspendus.