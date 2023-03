Niort : une marche blanche en hommage à Kevin et Leslie réunit 300 personnes

Environ 300 personnes ont participé dimanche à Niort à une marche blanche en hommage à Kevin Trompat, dont le corps et celui de sa compagne Leslie Hoorelbeke ont été retrouvés début mars, plus de trois mois après leur disparition dans les Deux-Sèvres. Certains participants portaient des tee-shirts blancs avec le message "Kevin Repose en paix" ainsi que des fleurs, qu'ils ont jetées dans la Sèvre niortaise, un fleuve qui traverse Niort et le marais poitevin, où le jeune homme de 21 ans aimait pêcher.

Une marche organisée par le père de Kevin

"C'est une marche organisée par Guy Trompat en l'honneur de son fils Kevin, de Leslie et d'Onyx (ndlr, le chien de la jeune femme, dont le sort reste inconnu). C'est une manifestation de paix avant tout, la justice viendra dans un second temps", a expliqué à un correspondant de l'AFP Marie-Noëlle Moison, avocate du père de Kevin. Ce dernier a demandé "que justice soit faite". "C'est insurmontable. Ils ont détruit des vies, détruit ma vie. Je ne pourrai pas vivre sans mon fils", a-t-il dit à des journalistes.

Les deux jeunes gens avaient disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre à Prahecq, village des Deux-Sèvres. Leurs corps ont été retrouvés les 3 et 4 mars dans deux endroits différents mais proches, vers Puyravault en Charente-Maritime. Ils ont été tués à l'aide d'un "objet contondant" selon le parquet de Poitiers mais le mobile des suspects, trois jeunes hommes âgés de 22 à 23 ans et mis en examen, reste flou. Le procureur de la République a évoqué une "déception sentimentale et/ou des dettes financières".

Les obsèques de Leslie samedi à La Rochelle

La première piste pourrait être liée à d'éventuels sentiments d'un des mis en examen envers Leslie, dont il était l'ami et qui s'était mise en couple avec Kevin peu de temps avant la disparition. La seconde piste pourrait être liée à un trafic de stupéfiants auquel aurait pris part Kevin.

Lors de cette marche blanche, à laquelle la famille de Leslie Hoorelbeke, 22 ans, ne s'était pas associée, un ancien entraîneur de boxe de Kevin Trompat, Michel Acheghane, a décrit le jeune homme comme "quelqu'un qui écoutait, qui était discipliné, qui s'investissait toujours à 100%". "Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé", a-t-il ajouté. Les obsèques de Kevin Trompat auront lieu jeudi en l'église Saint-Hilaire de Niort. D'après le journal Sud-Ouest, celles de Leslie Hoorelbeke se tiendront samedi à La Rochelle.