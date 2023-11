Nice : les cigarettes interdites sur toutes les plages publiques dès l’été prochain

REPORTAGE

100 % des plages publiques niçoises sans tabac ! C'est l'annonce du maire Christian Estrosi cette semaine. En partenariat avec la ligue contre le cancer, cette initiative devrait s’appliquer d’ici l’été prochain. Finie la pause cigarette en maillot de bain, tranquillement assis sur sa serviette sur la vingtaine de plages publiques de Nice. Une initiative plutôt bienvenue par les habitants de la ville côtière, même si certains émettent des réserves.

Une mesure pour la santé et contre la pollution

"Oui, je pense que c'est une bonne chose" ; "Ce n'est pas absurde" ; "Les gens ne respectent pas de toute façon, à fumer sur les plages et écraser les mégots dans le sable. Et nous, très souvent, on y va en famille. Donc ce n'est pas non plus agréable de sentir la fumée des gens autour. Et pourtant, je suis fumeuse", réagissent les uns. "Ça ne me dérange pas le tabac, tant qu'il y a des poubelles" ; "Qu'ils aient des petits cendriers" ; "Fumer, ce n'est pas un délit. Ils ne fumeront nulle part excepté chez eux et c'est bête", selon d'autres niçois.

Pour Laurence Cressin-Bensa, présidente de la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes, il est crucial de changer les comportements. "On souhaiterait pouvoir convaincre la population sans la contraindre. Mais on pense qu'il faut passer par la contrainte pour arriver à changer les comportements. Alors oui, la plage, c'est un espace public, mais une plage jonchée de mégots, c'est quelque chose qui est catastrophique pour la pollution et pour la santé", fait-elle remarquer au micro d'Europe 1. Dans le monde, six millions de personnes meurent du tabac chaque année et à Nice, plus de 150 millions de mégots sont jetés dans la rue.