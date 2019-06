Netflix concentre 23% du trafic Internet en France

Plus fort que Google et Facebook. Selon un rapport de l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), Netflix représente 23% du trafic Internet français et représente désormais le plus gros consommateur de bande passante de l'Hexagone, relaie Ozap.

Après avoir dépassé le cap des cinq millions d'abonnés en France en mars dernier, Netflix s'offre donc un nouveau record puisqu’il ne représentait "que" 14% du trafic l'an dernier, soit un joli bond de 9%. Le deuxième de ce classement dressé par le régulateur des télécoms est Google avec 17%, suivi d'Akamai - un réseau de diffusion de contenu - qui plafonne à 8%, et enfin Facebook et ses 5%. À eux quatre, ces fournisseurs de contenus représentent plus de la moitié du trafic Internet (53%).