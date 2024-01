Neige : 400 véhicules toujours bloqués sur les routes en Ile-de-France, deux autoroutes franciliennes fermées

Quelque "400 véhicules" sont toujours bloqués mardi matin sur les routes en Ile-de-France en raison des intempéries qui ont notamment perturbé le trafic sur une partie de l'autoroute A13 qui a dû être fermée à la circulation, a indiqué le ministre des Transports Clément Beaune.

En Ile-de-France, l'Essonne et les Yvelines ont été placés en vigilance orange neige-verglas par Météo-France. Selon Clément Beaune, qui a évoqué "une centaine" d'accidents "sans gravité" pendant la nuit, les perturbations sont concentrées "sur les routes".

"C'est en train de se résorber", a affirmé le ministre sur RMC, évoquant jusqu'à "1.000 véhicules", poids lourds et voitures individuelles, qui ont été bloqués "en début de nuit", puis "800" au petit matin. Les difficultés concernent particulièrement l'autoroute A13, qui doit rester toute la matinée fermée à la circulation sur "une dizaine de kilomètres", entre Orgeval et Rocquencourt, a précisé Clément Beaune. De son côté, la préfecture de police de Paris a indiqué sur X que "l'A12 et l'A13 ont été fermées temporairement pour garantir la sécurité des usagers".

"On va prendre notre temps"

Alors qu'il reste encore beaucoup de neige sur le bas-côté de la route, beaucoup d'automobilistes n'ont pas anticipé cet épisode de froid et se retrouvent coincés sur l'autoroute A13, certains en warning sur la bande d'arrêt d'urgence. Près de trois kilomètres de bouchons ont commencé à se former sur l'autoroute A13, le temps que les sableuses arrivent pour déneiger la route. Pour certains automobilistes coincés dans cet embouteillage, il va falloir attendre. "On va y aller, on va prendre notre temps et puis on va voir ce que l'on peut faire" pour aller au travail, explique dans sa camionnette Abdel, qui travaille dans la maintenance. "Je vais appeler mon patron pour lui dire que je serai en retard", confie-t-il.

Peu de perturbations sur le réseau RATP et SNCF

Dans sa voiture, Jason, lui, commence à anticiper. Il va se mettre à travailler dans les bouchons. "Je ne sais pas quoi faire, donc je vais commencer à travailler dans la voiture", ironise-t-il. "Les saleuses auraient dû anticiper quand même, mais bon. Maintenant, ça tombe sur nous", s'agace Jason. Désormais, les sableuses s'activent pour déneiger totalement, l'autoroute A13. Retour à la normale prévue d'ici la mi-journée.

De son côté, la RATP a indiqué à l'AFP que les lignes de bus qu'elle exploite pour le compte d'Ile-de-France Mobilités "circulent normalement ce matin". "Quelques lignes des secteurs du sud-est et du sud-ouest de l'Ile-de-France" n'avaient pas pu prendre leur service au petit matin mais "étaient sorties" à 8 heures, a précisé une porte-parole. Sur le réseau ferré de la RATP - métro, RER, tramway - "la circulation est normale", a précisé la régie. Également contactée, la SNCF n'a "rien de majeur à signaler" concernant les conditions de circulation.