Naufrage du "Grande America" : présence d'une nappe d'hydrocarbures

Une nappe d'hydrocarbures a été localisée dans la zone du naufrage du navire italien "Grande America", qui a sombré mardi au large de La Rochelle avec des matières dangereuses et 2.200 tonnes de fioul lourd dans ses soutes, faisant craindre une pollution des côtes françaises, a annoncé mercredi la préfecture maritime de l'Atlantique. "Au cours du vol réalisé cet après-midi au-dessus de la zone de naufrage du Grande America par l'avion de patrouille maritime Atlantique 2 de la Marine nationale, une nappe d'hydrocarbures a été localisée", a indiqué la préfecture maritime, précisant que la nappe s'étendait sur une dizaine de kilomètres de long pour un kilomètre de large.

Des moyens de lutte antipollution sollicités. Ces observations aériennes ont été confirmées par le BSAA (Bâtiment de soutien et d'assistance affrété) VN Sapeur, maintenu sur la zone du naufrage où la mer est très forte avec des vagues de 4 à 6 mètres. Le préfet maritime de l'Atlantique, le vice-amiral d'escadre Jean-Louis Lozier, a ordonné l'appareillage depuis Brest du navire spécialisé dans la lutte antipollution BSAA Argonaute. Il est attendu sur zone jeudi matin, a précisé la préfecture maritime, indiquant avoir également sollicité le concours des moyens de lutte antipollution de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA).

[#GrandeAmerica] #ConferenceDePresse#PrefetMaritime Avec le naufrage hier du navire italien a débuté la 3ème phase de cette gestion de crise en mer : la lutte antipollution éventuellement générée par ce naufrage. @SGMer@MarineNationale@EMSA_LISBON@douane_france@Min_Ecologiepic.twitter.com/zTDCUBOJ8X — Premar Atlantique (@premaratlant) 13 mars 2019

2.200 tonnes de fioul, risque de pollution des côtes. Auparavant, le préfet maritime a annoncé que le navire transportait "365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme contenant des matières dangereuses et un peu plus de 2.000 véhicules". Il a ajouté que les soutes du navire contenaient quelque 2.200 tonnes de fioul lourd, principale source de préoccupation selon lui, estimant que la façade entre la Charente-Maritime et la Gironde risquait d'être touchée par une pollution "dans plusieurs jours".

Des conteneurs à la dérive. Le préfet a par ailleurs mis en demeure mercredi l'armateur, Grimaldi Group, de "mettre fin au danger pour la navigation et l'environnement marin représenté par les conteneurs et autres éléments à la dérive". Le navire transportait en effet des conteneurs en pontée et des véhicules dans ses ponts-garages. "Une quarantaine de conteneurs sont tombés à la mer avant le naufrage. La plupart d'entre-eux ont été fortement endommagés par l'incendie et ont vraisemblablement coulé", a précisé Jean-Louis Lozier. L'association Robin des Bois entend porter plainte à ce titre pour pollution et abandon de déchets auprès du tribunal de grande instance de Brest.