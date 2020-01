"My Familiz", une application pour aider les familles à partager les tâches

INTERVIEW

Concilier vie de famille, carrière professionnelle et temps pour soi peut parfois se révéler complexe. À force de penser à tout, certaines personnes disent subir le poids de leur "charge mentale". Pour aider à jongler entre les tâches ménagères, les rendez-vous médicaux et les courses, une application vient d’être lancée en France. "My Familiz" est un assistant d’organisation qui a vocation d’aider les familles à partager les tâches du quotidien. Marie-Anne Chesnel, co-fondatrice, explique au micro d’Europe 1 le fonctionnement de l'application dans la France Bouge.

To-do list et listes de courses à compléter

"Aujourd’hui, on est exigeant, on veut tout réussir et mieux concilier la vie familiale, la vie professionnelle et la vie personnelle. Finalement, on a besoin d’outils pour gagner en organisation, en performance et être plus zen au quotidien", résume-t-elle. L’application propose plusieurs fonctionnalités, toutes sur le même principe. "Il s’agit de partager et déléguer les tâches à sa tribu : conjoint, enfants, nounou", précise Marie-Anne Chesnel. Pour les rendez-vous, par exemple, l’application se synchronise avec l’agenda et envoie des rappels sous forme de notifications aux personnes concernées.

"Il existe aussi des to-do list assignées à l’un ou l’autre avec des échéances, des listes de courses à compléter selon les besoins des uns et des autres", énumère la co-fondatrice. Et pour les tâches ménagères, l’application a aussi pensé à tout. "On choisit les tâches à faire tous les jours, tous les deux jours, toutes les semaines, tous les mois", explique-t-elle. Un algorithme attribue ensuite les tâches en fonction des disponibilités de chacun : parents et enfants.

Motiver les enfants par le jeu

Pour ces derniers, l’âge est pris en compte. "Un enfant de 6 ans va pouvoir mettre la table, ou débarrasser, un enfant de 12 ans va pouvoir passer l’aspirateur", cite Marie-Anne Chesnel. Et pour motiver les plus réfractaires, un système de jeu a été intégré dans "My Familiz". "Dès que les parents valident une tâche, les enfants gagnent des points qui permettent d’attribuer des récompenses, comme des temps d’écran par exemple."

Les applications d’organisation familiale existent déjà dans l’univers anglo-saxon. Côté financement, la co-fondatrice insiste : pas question de vendre les données de ses utilisateurs. L’application veut proposer prochainement un abonnement premium, à 4,99 euros par mois, avec des fonctionnalités supplémentaires. "La suggestion de menus, la génération automatique de listes de courses, un espace de stockage pour les documents utiles à toute la famille et certainement un système de géolocalisation des enfants", liste la Marie-Anne Chesnel.

Depuis sa mise en ligne officielle, depuis Noël, 1.000 familles se sont laissé séduire par le concept de l’assistant d’organisation familiale. "Nous avons des retours très positifs", souligne l'entrepreneuse. "En particulier sur le parcours d’inscription : nous avons travaillé avec une illustratrice talentueuse qui nous a fait des dessins ludiques et chaleureux."