Mouvement des cheminots à la SNCF : "reprise progressive" du trafic au troisième jour de perturbations

Le mouvement social à la SNCF perturbait à nouveau la circulation des trains dimanche pour son troisième jour, mais la direction notait une "reprise progressive" du trafic sur fond de bras de fer entre syndicats et gouvernement sur le "droit de retrait".

"La reprise est progressive, nette en Île-de-France, sur les trains grandes distances et dans certaines régions", mais "très difficile" dans certaines régions, comme l'Occitanie ou la Champagne Ardenne, a indiqué la direction de la SNCF, qui soulignait notamment une amélioration "sur la ligne D où il y avait un train par heure hier et aujourd'hui nous avons un trafic normal".

Sur les trains Ouigo, la SNCF prévoyait de faire circuler "au moins 18 trains, voire 22, contre quatre samedi et 50 un dimanche habituel". Elle notait toujours environ 9 TGV sur 10.

"En fin de journée, on devrait être revenu à la normale"

"On est sur une reprise progressive du trafic. Le personnel reprend le travail mais on n'a pas nécessairement le matériel (notamment les TER) au bon endroit. Il faut donc le temps de le ramener là où il doit être. En fin de journée, on devrait être revenu à la normale", estimait le porte-parole de la SNCF en Bretagne.