Mort d'Elizabeth II : la ville du Touquet veut rebaptiser son aéroport au nom de la reine

La ville du Touquet, dans les Hauts-de-France, a annoncé mercredi dans un communiqué son intention de baptiser son aéroport international, destiné aux avions de tourisme et d'affaires, au nom d'Elizabeth II. Le proposition sera à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, le 24 octobre, a indiqué le directeur de la communication de la ville, où le couple Macron possède une résidence secondaire.

"Une portée d'entrée majeure pour la clientèle britannique"

Selon le communiqué de la municipalité, l'aéroport du Touquet a été construit "au coeur des années 30 afin d'accueillir les avions de la clientèle britannique".

Le lieu "devient même dans les années 50, et toujours à la faveur d'un tourisme florissant, le troisième aéroport de France en termes de passagers" derrière Orly et Nice", est-il précisé. Il reste aujourd'hui "une porte d'entrée majeure pour la clientèle britannique" dans cette station balnéaire cossue.

La reine d'Angleterre Elizabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans et après plus de 70 ans de règne. Les médecins jugeaient son état de santé "préoccupant" depuis plusieurs heures. La reine est décédée "paisiblement", a annoncé le Palais de Buckingham. Ses quatre enfants ainsi que les princes William et Harry s'étaient rendus à son chevet dans sa résidence de Balmoral en Écosse.