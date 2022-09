Mort d'Elizabeth II : ce qui va changer dans la vie quotidienne des Anglais

La mort de la reine Elizabeth II et l'accession au trône de son fils, le roi Charles III, vont avoir une série de conséquences symboliques, mais très concrètes dans la vie quotidienne des Britanniques. D'abord, le visage du nouveau roi va peu à peu remplacer celui d'Elizabeth sur les billets de banque et les pièces de monnaie. Ce sera aussi le cas dans d'autres pays, comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles Jersey et Guernesey.

Timbres-poste, passeport et nouvel hymne

Même chose pour les timbres-poste. Charles aurait déjà posé pour préparer le portrait qui figurera sur les lettres du Royal Mail. Quant aux fameuses boîtes aux lettres rouges portant le monogramme du souverain, seules celles en mauvais état seront remplacées par de nouvelles avec les initiales de Charles. Les policiers du royaume verront leurs uniformes bientôt changer puisque le monogramme de la reine E.R est présent sur leur casque.

Les citoyens britanniques, mais aussi australiens, canadiens et néo-zélandais, qui renouvelleront leur passeport auront également une nouvelle version parce que le document est délivré au nom du souverain. À Londres, "Her Majesty's Theater", où se joue le Fantôme de l'Opéra depuis 1986 sera rebaptisé "His Majesty's Theater". Enfin, il faudra s'habituer à un nouvel hymne. Fini le God save the Queen, place au God save the King.