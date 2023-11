Violences dans la Drôme : la porte-parole de la gendarmerie appelle les agresseurs à se rendre

La porte-parole de la gendarmerie nationale a appelé mardi les suspects, impliqués dans la rixe sanglante survenue samedi soir à Crépol dans la Drôme durant laquelle Thomas, 16 ans, a été mortellement blessé, à se présenter aux forces de l'ordre, "parce qu'on ne va pas tarder à venir les chercher".

"Ce serait plus raisonnable que les auteurs se présentent, parce qu'on ne va pas tarder à venir les chercher", a déclaré sur France info Marie-Laure Pezant. La porte-parole a évoqué une "bagarre d'une violence assez inouïe pour un village de 500 habitants", refusant d'employer le terme de "rixe" utilisé par le parquet de Valence pour décrire les faits. "Une rixe, ce sont deux groupes de jeunes qui ont décidé de prendre rendez-vous et de s'affronter, ici, on n'est pas dans cette configuration-là", a-t-elle dit.

"Ils sont venus avec l’envie de tuer"

"Ce n’était pas une rixe, mais une attaque : ils sont venus avec l’envie de tuer", s'est émue Josette Place, une retraitée membre du comité des fêtes, jointe par l’AFP. Selon elle, les jeunes à l'origine des violences sont arrivés en groupe, en fin de soirée, à la salle des fêtes "avec des parpaings et des couteaux ". "Ils ne venaient pas s’amuser, heureusement que les vigiles étaient là", a assuré celle qui se dit "traumatisée" par les événements.

Lundi soir, le parquet de Valence avait affirmé que les suspects étaient "en cours d'identification", grâce aux auditions des témoins, aux analyses de connexions téléphoniques et aux images des systèmes de vidéosurveillance. "Les enquêteurs procèdent très vite, laissant espérer une évolution opérationnelle rapide", selon le communiqué de Laurent de Caigny, le procureur de Valence. Auprès d'Europe 1, des jeunes de Crépol ont expliqué que les assaillants étaient connus des adolescents de la commune, qu'ils se côtoyaient à Romans-sur-Isère, au lycée, ou sur les terrains de sport.

L'un d'eux a blessé d'un coup de couteau un vigile qui tentait de le bloquer, des participants inscrits à la soirée sont intervenus en soutien et s'en est ensuivi "une rixe" à l’extérieur du bâtiment, selon les premiers éléments de l'enquête fournis par le parquet. Mortellement blessé par un coup de couteau, le jeune Thomas a rendu son dernier souffle alors que les secours l'emmenaient vers un hôpital de Lyon. Outre ce décès, les violences ont fait huit blessés, dont deux jeunes de 28 et 23 ans, hospitalisés dans un état d'urgence absolue. Mais "ça va mieux, ils s'en sortent", selon Josette Place qui se tient au courant de leur état depuis leur hospitalisation.