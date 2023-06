Mort de Nahel : sa mère en veut «à une personne», «pas à la police»

"Je n'en veux pas à la police, j'en veux à une personne : celui qui a enlevé la vie de mon fils", a déclaré Mounia M., la mère de Nahel, tué par un policier à Nanterre après un refus d'obtempérer, dans une interview diffusée jeudi soir sur France 5. "J'ai des amis policiers, ils sont de tout cœur avec moi (...). Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il a fait", dit dans l'émission C à vous Mounia M., alors que des violences urbaines ont éclaté un peu partout en France depuis la mort de son fils unique.

Mounia M. espère que la justice sera "vraiment ferme" contre le policier

"Il avait pas à tuer mon fils, il y avait d'autres manières de faire. Une balle ? Si près de son torse ? Non, je ne peux pas imaginer ça (...). Il y a d'autres moyens de les faire sortir (du véhicule, ndlr). Tuer des petits comme ça... Ca va durer combien de temps ? Encore combien d'enfants vont partir ?", déclare-t-elle pour sa première longue prise de parole depuis le drame.

Le policier "a vu une tête d'un Arabe, d'un petit gamin, il a voulu lui ôter la vie", assure-t-elle également dans cette interview enregistrée jeudi matin, avant la marche blanche de l'après-midi à Nanterre. Mounia M. dit également espérer que la justice "soit vraiment ferme" contre le policier. "Pas six mois et après il est dehors", ajoute-t-elle. Depuis cette interview, le policier a été mis en examen et placé en détention provisoire.