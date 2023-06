Mort de Nahel : «On aurait cru qu'on était à la guerre», témoigne un habitant de Strasbourg

Les émeutes dans l'Hexagone se poursuivent chaque soir depuis la mort de Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier, après un refus d'obtempérer, mardi 27 juin. Les violences se concentrent surtout en région parisienne aux alentours de Nanterre, lieu du drame, mais également dans les autres grandes villes. À Strasbourg, les dégâts sont nombreux. L'une des principales cibles : la mairie du quartier de Neuhof. Europe 1 s'est rendue sur place pour constater l'état du bâtiment, aux côtés d'une femme de ménage habituée des lieux.

Une vingtaine de personnes et des bidons d'essence

Une fenêtre a été forcée côté rue, tout le matériel à l'intérieur a été brûlé, l'électricité a été coupée et des ordinateurs ont été volés. Voici le constat fait par l'employée de la mairie en entrant dans le bâtiment. "C'est très grave, ce n'est pas bien", déplore-t-elle. Europe 1 a également rencontré un habitant logeant à côté de la mairie. Ce dernier a assisté à la scène, impuissant. Selon le Strasbourgeois, une vingtaine de personnes étaient présentes équipées de bidons d'essence, de pieds de biche pour forcer les volets du petit bâtiment.

"C'était vraiment casser pour casser", explique l'habitant au micro d'Europe 1 avant d'ajouter "on aurait cru qu'on était à la guerre sans être à la guerre". La mairie n'a pas été la seule visée par les émeutes. Des abribus du secteur ont également été pillés et cassés. Tout comme des véhicules et des camionnettes incendiées. La préfecture n'a pour le moment pas communiqué sur le nombre d'interpellations. Dans l'ensemble du territoire, plus de 400 personnes ont été interpellées.