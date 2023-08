Monstre du Loch Ness : une traque inédite est lancée pour tenter d'élucider le mystère

Et si Nessie se cachait bel et bien dans les eaux troubles du Loch Ness ? Ce monstre fascine depuis plus de 100 ans, sans que l'on ait jamais percé ce mystère à jour. C'est justement ce que tentent de faire l'équipe de la vaste opération de recherche, Loch Ness Operation ce week-end. Des dizaines et peut-être des centaines de chercheurs et passionnés ont lancé hier la plus grande chasse au monstre écossais depuis 50 ans.

Nessie serait-il une grosse anguille ?

Et cette entreprise ne lésine pas sur les moyens : drone équipé de scanners thermiques, bateaux avec caméras infrarouges, hydrophones... Les technologies les plus avancées sont donc employées pour essayer de percer ce mystère qui captive le monde depuis près d'un siècle. Autour du lac, 17 points d'observation ont été installés pour aider les enquêteurs. Mais si vous aussi êtes désireux de lever le voile sur ce secret du monde, pas besoin d'aller jusqu'en Écosse.

Depuis votre salon, grâce à des webcams, vous pouvez participer à cette recherche. Si pour l'instant, aucune preuve significative de l'existence du monstre aquatique n'a été trouvé, les dernières analyses ADN des eaux du lac ont révélé la présence d'anguilles en grandes quantités. Alors, Nessie est-il une grosse anguille ? C'est en tout cas un moyen d'attirer de nombreux touristes, surtout quand on sait que c'est le musée du Loch Ness, à deux pas du lac, qui a organisé ce grand week-end de recherches.