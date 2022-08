Monseigneur Jean-Marc Aveline, officiellement cardinal : «un honneur pour Marseille»

Monseigneur Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille est officiellement cardinal. Il est même leur seul Français parmi les 20 nouveaux cardinaux créés par le pape François au cours du huitième consistoire de son pontificat. De nombreux fidèles marseillais ont assisté à la cérémonie à la basilique Saint-Pierre de Rome.

L'édifice débordant de fidèles du monde entier, il n'était pas si facile pour ces Marseillais d'apercevoir Jean-Marc Aveline et le pape François. Pourtant, à la sortie de l'église, l'émotion est bien présente : "On était là et on a pu le voir, mais on était placés tellement loin", témoigne cette dame.

"Toute l'énergie au service du ministère du pape"

Et parmi les Marseillais présents, Benoît Payan, le maire de Marseille : "C'est un honneur pour Marseille. On a un cardinal qui a un message de rassemblement, de paix et de fraternité d'une vraie intensité. Moi, je suis très fier qu'il soit cardinal", confie l'élu.

Invité à l'ambassade de France au Vatican, Jean-Marc Aveline a voulu dire un mot pour tous ceux qui l'ont accompagné à Rome : "Merci beaucoup pour votre présence et de ce que ça signifie aussi de la joie de notre Église de France. Et maintenant, c'est comme si j'étais un auxiliaire du pape. Et toute l'énergie, toute l'expérience de Marseille sera au service du ministère du pape. C'est un honneur pour nous tous, pas que pour moi, mais aussi pour notre Église de Marseille, que d'être appelé à jouer ce rôle".

Le nouveau cardinal de Marseille a terminé par un remerciement tout particulier pour ses parents qui ont fait le déplacement jusqu'au Vatican pour être avec lui.