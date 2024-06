INFO EUROPE 1 - Le Mondial de l'Auto de Paris sera de retour pour une 90ème édition sous le signe du renouveau

Si l'on vous dit Volkswagen, BMW, Audi, Citroën, Kia, Ford, Alfa Roméo, Skoda, Cadillac ou Mini... En 2022, ces constructeurs figuraient sur la liste des absents du Mondial de l'Automobile. Mais cet automne, ils seront tous de retour à Paris, sans oublier les fidèles comme Renault, Davia, Alpine et Peugeot.

Les nouveaux constructeurs incontournables chinois feront également le déplacement, à commencer par BYD. Après l'annonce de la fin du Salon de Genève, Paris se positionne comme un temps fort de l'Automobile en Europe, tous les deux ans, en alternance avec Munich, en Allemagne.

"Les Français aiment la voiture et donc c'est vraiment important d'organiser ce grand rendez-vous"

De quoi réjouir Serge Gachot, le directeur du Mondial de l'Auto. "On a une fois et demie plus de place, plus de halls. Nous, on aime l'automobile. On ne veut pas que la voiture soit perçue comme une commodité. Les Français aiment la voiture et donc c'est vraiment important d'organiser ce grand rendez-vous. Le Mondial de l'Auto porte bien son nom avec des constructeurs français, allemands, italiens, américains, coréens, chinois et japonais", explique-t-il.

Au menu également : la voiture volante, les micro-voitures et la voiture de sport made in France. 400.000 visiteurs étaient venus Porte de Versailles, à Paris, en 2022. Cette année, l'objectif est de dépasser la barre des 500.000.