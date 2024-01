EN DIRECT - Blocages des agriculteurs : suivez l'évolution de la situation du jeudi 25 janvier

Les agriculteurs aux portes de Paris ? La mobilisation de mercredi qui s'est intensifiée, avec une multiplication des blocages pour obtenir des "réponses concrètes" du gouvernement, qui dit avoir "entendu l'appel" et promet des annonces "dans les jours à venir". Endeuillé par les décès accidentels d'une éleveuse et de sa fille mardi sur un barrage routier, le mouvement dit y avoir puisé une "rage" supplémentaire. Et à en croire les dernières déclarations des syndicats agricoles, la colère pourrait atteindre l'Île-de-France et la capitale. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations : Devant la fronde des agriculteurs, Gérald Darmanin a donné aux préfets des consignes de "grande modération"

La préfecture d'Agen a été prise pour cible mercredi, mais la situation a été rapidement maîtrisée

Gabriel Attal tiendra une réunion de travail ce jeudi, notamment avec le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau

La Confédération paysanne, troisième syndicat agricole, a appelé ses adhérents à se mobiliser

Des consignes de "grande modération" données aux préfets par Darmanin

Le ministre de l'Intérieur a donné mercredi soir des consignes de "grande modération" aux préfets, en leur demandant de ne faire intervenir les forces de l'ordre qu'en "dernier recours", alors que les actions coup de poing des agriculteurs se multiplient. "Je tiens à vous rappeler la consigne de grande modération attendue des forces de l'ordre sous votre autorité", écrit le ministre dans cette instruction.

La Confédération paysanne appelle ses adhérents à se mobiliser

La Confédération paysanne, troisième syndicat agricole en France, classé à gauche, a appelé mercredi l'ensemble de ses adhérents "à se mobiliser" auprès des agriculteurs déjà sur le terrain, tout en soulignant être en désaccord avec les "solutions proposées" par les syndicats majoritaires. De son côté, la FNSEA a réclamé des aides "immédiates" et un allègement des contraintes environnementales.