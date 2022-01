Immigration illégale : Europol permet un meilleur dialogue entre les polices européennes

INTERVIEW

L'Europe fait-elle assez pour combattre le trafic de migrants sur son sol ? Jérôme Bonet, le président du conseil d'administration d'Europol était l'invité ce vendredi au micro d'Europe 1. L'occasion pour le policier de décrire les différents trafics que combat l'agence qu'il préside.

"La grande criminalité est totalement opportuniste. C'est une criminalité de business, de marché. Une criminel qui a une opportunité de faire de l'argent sur le dos de pauvres migrants peut aussi bien faire de l'argent sur d'autres trafics", a-t-il expliqué. Concernant les trafics migratoires, "les routes ne sont pas toujours les mêmes", analyse-t-il. "Transporter des êtres humains est beaucoup plus compliqué, heureusement, que transporter du produit."

"On analyse et on compare nos données"

A l'occasion d'un important naufrage de migrants dans la Manche en décembre, le grand public avait découvert le fonctionnement d'un réseau de passeurs de migrants, à cheval entre la France, la Belgique et l'Allemagne. Pour le président d'Europol, c'est dans ces circonstances que l'agence est particulièrement efficace. "Europol va permettre aux polices nationales de devenir des polices augmentées de la compétence de leurs voisins. Quand on a ce genre de phénomène, dans les minutes ou les heures qui viennent, on est ensemble, on analyse et on compare nos données. J'ai connu d'autres manières de fonctionner qui mettaient des mois avant d'avoir des données de la part de nos camarades. Mais aussi un cloisonnement juridique et culturel."