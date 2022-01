Terrorisme :«Une menace exogène et endogène pèse sur nos États» de façon permanente

Invité sur Europe Matin vendredi, Jérôme Bonet, le président du conseil d’administration d’Europol, est revenu sur la menace terroriste en Europe. Il a estimé qu'"il y a toujours une menace exogène et endogène" sur nos Etats, "même si nous avons gagné en performance."

"La vigilance est totale"

"La lutte contre le terrorisme, c'est la combinaison à la fois des services de renseignement et des services d'enquête. J'ai la faiblesse de croire que sur le plan national et le plan international, nous avons sans doute gagné en performance. Les attentats de 2015 et 2016 ont confirmé ce rôle d'Europol dans sa capacité à fédérer les énergies, les compétences et les cadres juridiques qui nous permettent d'agir", a-t-il posé.

Selon lui, même s'il n'y a pas eu d'attaques massives ces dernières années, il y a eu encore eu "des attaques graves en 2020 et 2021". "La vigilance est totale. La menace qui pèse sur nos États est permanente, c'est une menace exogène et endogène", a affirmé Jérôme Bonet. "Nous avons toujours cette menace de combattants étrangers qui peuvent venir chez nous."

Il a enfin rappelé le rôle d'Europol, qui "n'a pas de pouvoir propre ni de pouvoir de coercition". "C'est finalement le bras armé de chaque cas de figure qui va se présenter et dans lequel au moins deux pays seront concernés en matière de crime organisé ou de terrorisme", a détaillé le président de son conseil d'administration. "C'est une agence qui nous permet d'intervenir sur tout le territoire européen, mais par l'intermédiaire de chacun des États membres. Et c'est là que l'agence est performante, parce que les phénomènes que nous combattons traversent l'Europe et le monde."