Migrants : baisse du nombre de traversées de la Manche en 2023, malgré des risques toujours plus élevés

36.000 tentatives de traversée ont été entreprises au cours de l'année 2023, ce qui représente une baisse de 30 % en un an. Des traversées qui se font dans des embarcations de fortune. Des zodiacs de plus en plus chargés, parfois avec 80 ou 90 migrants à bord. Phénomène nouveau, certains exilés, alors même que leur bateau est en perdition, refusent d'être aidés pendant la traversée.

"Le sauvetage ne peut être que coopérant"

"Les gens qui partent vers la Grande-Bretagne veulent aller en Grande-Bretagne, ils ne veulent pas revenir en France", explique Marc Véran, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. "Ils ne veulent pas monter (dans un bateau de secours, ndlr) à bord. Ils le voient, ils deviennent violents. Et d'autre part, je fais prendre des risques à mes sauveteurs et eux-mêmes, ils pourraient déraper ou tomber à l'eau".

Dans les embarcations surchargées, les exilés, pour la plupart, ne savent pas nager et il n'y a pas de gilets de sauvetage à bord, ce qui les met en grand danger de mort en cas de problème en mer. "En ce moment, l'eau est à moins de dix degrés, l'espérance de vie est de moins d'une heure dans ces conditions. Le sauvetage ne peut être que coopérant".

Autre difficulté que fait remarquer l'officier, des associations d'aide aux migrants leurrent les urgences en mer pour faciliter les traversées : "Des appels d'associations viennent saturer les lignes du CROSS pour signaler des fausses urgences. Il y en a des centaines, hélas, qui vont détourner les moyens de ceux qui en ont vraiment besoin en mer". Et c'est un délit, insiste-t-il. On ne joue pas avec les vies humaines, il ne faut pas faire le jeu des passeurs.