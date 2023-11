Traversées de la Manche : plus de 200 migrants secourus en 24 heures

Plus de 200 migrants ont été secourus en l'espace de 24 heures samedi et dimanche, alors qu'ils tentaient de gagner l'Angleterre par la mer à la faveur d'une fenêtre météo un peu plus favorable, selon un décompte de la préfecture de la Manche et de la mer du Nord (Prémar). Parmi les personnes secourues figurent deux exilés qui dérivaient au large de Calais dimanche matin dans un petit canot, précise la Prémar dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche à lundi.

Au cours d'une autre opération, dans la nuit de samedi à dimanche, l'équipage d'un navire de sauvetage affrété par l'État a secouru 60 migrants. Parmi eux, "un naufragé s'est évanoui, en état d'hypothermie", indique-t-elle. En milieu de journée dimanche, le même navire a secouru 21 personnes sur une autre embarcation en difficulté.

Le nombre moyen de passagers par d'embarcation en augmentation

"Mais lors de cette opération de sauvetage, certains migrants ont réussi à remettre le moteur en marche et ont refusé d'être secourus par des moyens français", précise le communiqué. "Compte tenu des risques encourus par les migrants en cas d'actions contraignantes pour les obliger à embarquer sur les moyens de sauvetage de l'État (chute à la mer, choc thermique, trauma divers), il a été décidé de les laisser poursuivre leur route." Un autre navire a été chargé d'assurer la surveillance de cette embarcation.

Au cours d'autres opérations, deux groupes de 15 migrants, un de 21 et un autre de 67 ont également été secourus. Le Pas-de-Calais connait depuis une dizaine de jours de fortes intempéries à l'origine de crues très importantes. Le week-end a été marqué par une accalmie avant de nouvelles pluies. A la fin de l'été, la préfecture des Hauts-de-France notait que le nombre moyen de passagers par embarcation utilisée pour ces dangereuses traversées ne cessait de croître, avec "en moyenne 53 personnes par embarcation, soit un quasi doublement depuis 2021".