Meurthe-et-Moselle : les autorités utilisent désormais un drone pour lutter contre le surtourisme

Avec ses 300 hectares de superficie et ses 32 kilomètres de pourtour, difficile pour les gendarmes de faire à pied le tour du lac de Pierre-Percée pour vérifier que personne n'allume de barbecue, strictement interdit sur la zone.

Les autorités font alors usage d'un drone pour détecter plus rapidement tout feu de camp et tout risque de début d'incendie. Une mesure plutôt bien acceptée par les touristes sur place, à l'image de David, un habitué venu pour le week-end. "Effectivement, il faut être prudent, sur l'utilisation de barbecue etc, ce qui peut sembler être normal pour nous, mais en tout cas, moi ça ne me dérange pas."

Des contrôles fréquents

Même son de cloche chez Élodie, qui habite à quelques kilomètres de là et qui vient souvent se baigner dans le lac. Elle voit d'ailleurs régulièrement les gendarmes patrouiller dans le coin. "Il y a des contrôles fréquemment, par les gendarmes, en voiture, à vélo, à pied. Ils viennent contrôler si les gens ne font pas de barbecue, s'il n'y a pas de feu de forêt, si tout se passe bien", a-t-elle remarqué.

Pourtant, malgré cette vigilance, plusieurs dizaines d'hectares de forêt sont déjà partis en fumée dans le massif des Vosges depuis le début de l'été, en raison de deux gros incendies.