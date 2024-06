MeToo : mise en retrait du directeur du Festival de Deauville

Bruno Barde, visé par des accusations d'agressions sexuelles dans une enquête de Mediapart, a été "dispensé" du poste de directeur du Festival du cinéma américain de Deauville, a indiqué jeudi Hopscotch, groupe qui chapeaute les activités de l'intéressé. Outre le festival de Deauville, qui fête cette année ses 50 ans (6-15 septembre), Bruno Barde est également directeur du Festival international du film fantastique de Gérardmer et celui du Film policier de Reims, qui ont déjà eu lieu.

Démenti

Il est visé par des accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles de sept collaboratrices entre 2014 et 2023, selon une enquête de Mediapart publiée mercredi soir. "S'il est vrai que j'ai un tempérament latin, que je suis un esthète, qui a peut-être le compliment trop facile, je n'ai jamais fait de remarque à connotation sexuelle, ni eu le moindre geste ou incitation à caractère sexuel ou sexiste envers mes collaboratrices", se défend Bruno Barde, qui n'a pu être joint par l'AFP, auprès de Mediapart.

"Et, si jamais certaines ont pu se sentir offensées, je les prie de m'en excuser sincèrement" ajoute-t-il encore. Les témoignages anonymes publiés par Mediapart vont de remarques sexistes, à une main sous un t-shirt, ou encore à une proposition de bain avec massage. Le groupe de communication Hopscotch a indiqué à l'AFP prendre "très au sérieux ces témoignages". Il chapeaute les activités de l'agence Public Système Cinéma qui s'occupe de l' organisation de festivals et de relations presse.

Nouvelle direction

Bruno Barde, directeur général de Public Système Cinéma, "a été officiellement dispensé d'activité le temps de mener les investigations nécessaires", détaille Hopscotch, qui a décidé de "mandater un organisme indépendant afin de mettre en place un dispositif d'écoute et d'accompagnement des collaborateurs". Hopscotch assure que Bruno Barde ne sera pas directeur cette année du Festival du cinéma américain de Deauville.

Une nouvelle direction de Public Système Cinéma "est actée et sera annoncée dans les prochains jours", poursuit le groupe de communication. Un management de transition "est mis en place avec Alexis Delage-Toriel, directrice des relations presse et de la communication et Jérôme Lasserre, directeur de la programmation", précise encore Hopscotch. Le groupe de communication affirme encore qu'"aucun signalement" n'avait "été remonté ni auprès des équipes des ressources humaines du groupe ni auprès des référents harcèlement".

Cette nouvelle affaire survient alors que le cinéma français est en pleine nouvelle vague #MeToo depuis que l'actrice et réalisatrice Judith Godrèche a porté plainte contre Benoît Jacquot, et un autre réalisateur, Jacques Doillon, pour des violences sexuelles et physiques qui remonteraient à son adolescence.