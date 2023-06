Météo : qu'est-ce que le «marais barométrique», ce phénomène qui divise la France en deux ?

Mais que se passe-t-il en France au niveau du ciel ? Mercredi, quatre départements du Sud-Ouest (le Gers, les Landes, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques) ont été placés en vigilance "orange" par Météo France en raison de risques d'orages violents. Si le sud de la France va être touché par un temps orageux pour le début de l'été météorologique qui démarre ce jeudi et qui s'achèvera le 31 août prochain, le nord, lui, sera frappé par un soleil estival, et cela, pour les 15 prochains jours.

Pendant deux semaines, l'Hexagone sera donc coupé en deux avec un nord ensoleillé et un sud menacé par de nombreux orages, et ce malgré des températures élevées. Ce phénomène météorologique est connu et porte un nom, le "marais barométrique".

Situation de blocage + marais barométrique = situation propice aux développements orageux. Ces #orages parfois fort se développent actuellement dans le sud et sur l'Espagne et peuvent donner localement grêle, fortes rafales et forts cumuls. Prudence dans ces secteurs. pic.twitter.com/E0oh99Va50 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 31, 2023

Régions situées entre un anticyclone et une dépression

Comment ces dégradations s'expliquent-elles ? "Un marais barométrique fait référence à une situation météorologique que l'on retrouve sur des régions situées généralement entre deux centres d'action, un anticyclone et une dépression, et une pression atmosphérique qui varie peu et est légèrement dépressionnaire", donne comme définition le site La Chaîne Météo. Concrètement, ce phénomène accentue la formation d'orages et d'averses orageuses quand l'atmosphère est humide et que l'ensoleillement est important. Dans cette situation, on parle alors d'averses d'évolution diurne.

À l'inverse de nocturne, le mot "diurne" fait référence à ce qui se produit le jour. Pour définir, "l'évolution diurne" correspond à la hausse progressive du mercure durant la journée. Celle-ci provoque le développement de nuages parfois orageux qui se produisent le plus souvent sur le relief. Ces orages apparaissent lorsque l'air froid en altitude est mélangé à l'air chaud se trouvant près du sol. Ce couplage favorise la conception d'un différentiel de température et le développement de ces nuages à caractère orageux.

Difficultés à anticiper le climat

En définition, la France se situe entre un puissant anticyclone, centré en Irlande et dont bénéficie le nord de l'Hexagone par un grand soleil, et des dépressions descendues vers le bassin méditerranéen, qui favorisent les orages après un ensoleillement dans la matinée. "Au sein de cette zone mixe, la pression atmosphérique varie peu et est légèrement dépressionnaire", précise La Chaîne Météo. En temps normal, les orages sont déjà un phénomène difficile à anticiper. Dans une situation de marais barométrique, ils le sont d'autant plus.