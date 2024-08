Météo : quatre départements dans le sud de la France en vigilance orange orages ou canicule ce jeudi

Continuez d’être vigilants. Météo-France a placé en vigilance orange canicule trois départements pour la journée du 14 août. Les départements concernés sont la Haute-Corse, la Corse-du-Sud et les Alpes-Maritimes. L’épisode caniculaire est toujours en cours sur l'extrême Sud-Est avec des températures nocturnes restant élevées et des températures maximales toujours chaudes.

Un département en vigilance orange orages

Météo-France a également placé un département en vigilance orange orages ce jeudi : le Var. Les orages devraient se former dans la nuit de mercredi à jeudi entre le littoral et la mer, puis ils se décaleront vers l'intérieur des terres en fin de matinée.

@VigiMeteofrance 14 août



Pour mercredi 14 août 2024 :

6 départements en Vigilance orange



Pour jeudi 15 août 2024 :

4 départements en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHPpic.twitter.com/19P7DYZi0a — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 14, 2024

"Les orages les plus forts devraient se former près du littoral varois et seront accompagnés de forts cumuls de précipitation, de grêle et de bourrasques avant de se décaler vers l'intérieur des terres", peut-on lire sur le dernier bulletin de l'institut météorologique.

Plus d'informations à suivre...