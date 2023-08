Météo France place six départements en vigilance orange aux orages

Après la canicule, les orages: ils seront parfois forts de l'Auvergne-Rhône Alpes jusqu'au Grand Est dès vendredi soir pour se décaler sur le quart sud-est samedi, avec une chute des températures généralisée, selon les prévisions de Météo-France.

Vendredi après-midi et jusqu'en début de nuit, des orages parfois virulents traverseront les régions de l'est, notamment une partie de l'Auvergne Rhône-Alpes, de la Bourgogne Franche-Comté et du Grand Est en vigilance orange pour orages. "Cette salve orageuse met fin à la vigilance pour canicule", précise l'organisme de prévisions.

L'activité orageuse temporairement forte dès samedi

Samedi, le risque orageux le plus marqué se décalera sur le sud-est avec une nouvelle vigilance orange pour orages valable sur 6 départements (Drôme, Ardèche, Isère, Savoie, Haute-SAvoie et Ain). Un temps instable avec des pluies ou averses localement orageuses s'étendra du sud de l'Aquitaine et de l'Occitanie à l'Auvergne Rhône-Alpes, à la Franche-Comté et au sud de l'Alsace.

L'activité orageuse pourra être temporairement forte dès samedi matin sur le centre-est, avec un risque de grêle, de rafales et de pluies intenses. En journée, des orages pourront déborder jusqu'au pourtour du Golfe du Lion et se renforcer du centre-est à l'est du Languedoc et à l'intérieur de la PACA.

Une nouvelle vague pluvio-orageuse dans la nuit du samedi à dimanche

La Côte d'Azur restera à l'écart sous un ciel passagèrement nuageux, avec notamment quelques grisailles côtières le matin. La Corse conservera elle un franc et chaud soleil. Un temps frais et variable, partagé entre éclaircies et nuages, s'installera sur tout le reste du pays. Les passages nuageux seront plus nombreux de la Bretagne au nord de la Seine et s'accompagneront parfois d'averses, voire d'un coup de tonnerre l'après-midi.

La chute des températures se généralisera. Au lever, les minimales seront encore comprises entre 20 et 24 degrés sur le pourtour méditerranéen, entre 16 et 19 sur les plaines du Sud-ouest, dans l'axe Rhône-Saône et en plaine d'Alsace. Ailleurs, retour de la fraîcheur matinale avec 11 à 15 degrés. Les maximales atteindront 27 à 31 degrés sur les régions méditerranéennes, localement 33/35 sur le Var et la Corse. Ailleurs, il ne fera plus que 22 à 26 degrés, 20 à 22 près de la Manche.

Samedi soir et au cours de la nuit de samedi à dimanche, une nouvelle vague pluvio-orageuse soutenue envahira le Sud-ouest puis tout le Sud-est jusqu'aux Alpes tout en se renforçant.