Orages : Météo France place 19 départements en vigilance orange ce mercredi

Mercredi, des pluies s'étendront de la Provence au Languedoc, Massif central et Centre, puis jusqu'en Normandie avec une vague d'orages forts allant de la Bourgogne aux Hauts-de-France, indique Météo-France, qui a placé 19 départements en vigilance orange orages, et 17 ce jeudi. Outre les départements d'Ile-de-France, l'Oise, la Somme, l'Aisne, la Marne, l'Aube et l'Yonne sont concernés par la vigilance orange.

Pluie sur quasiment l'ensemble du territoire

Dans ces départements, "les orages s'annoncent virulents avec de fortes intensités de précipitations, de la grêle, des bourrasques" ainsi qu'une "activité électrique marquée", a indiqué l'agence météorologique dans son dernier bulletin publié à 06 heures. Sur les Alpes frontalières, un retour d'est apportera des précipitations soutenues et régulières avec une limite pluie-neige vers 2.200 m. Il pleuvra plus faiblement sur la façade atlantique, excepté la pointe bretonne qui retrouvera un ciel variable. Ailleurs le ciel sera très nuageux en général, plus lumineux sur le nord-est.

L'après-midi, à l'ouest, les pluies s'enfonceront lentement dans l'intérieur du pays, sur les Pays de la Loire, le Poitou et le Sud-Ouest. Sur l'ouest des Pyrénées, la limite-pluie-neige s'abaissera de 1.600 vers 1.100 m, à l'est de 1.900 à 1.500 m. Les pluies persisteront de la Normandie au Centre, Massif central, Languedoc et PACA, elles gagneront également Rhône-Alpes.

Des pointes à 27 degrés attendues en Alsace

Sur le Nord et Nord-Est, le temps se dégradera excepté l'Alsace qui conservera un temps ensoleillé. Le ciel se chargera et des orages éclateront en fin d'après-midi et soirée sur la Bourgogne-Franche-Comté. Ils seront parfois violents avec un risque de grêle et de fortes rafales de vent, jusqu'à 80 km/h. Ces orages se décaleront le soir sur la Champagne-Ardennes, l'Ile-de-France puis les Hauts-de-France dans la nuit.

Les températures minimales iront de 8 à 12 degrés, localement 6 à 7 en Bretagne, 11 à 14 près de la Méditerranée. Les maximales iront de 13 à 16 degrés sur une moitié sud-ouest du pays, de 14 à 20 degrés du Sud-Est au Nord, de 20 à 25 sur le nord-est avec des pointes à 26 ou 27 en Alsace.