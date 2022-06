Canicule : 40 degrés atteints dans l'Hérault, un record de précocité dans l'Hexagone

Le thermomètre a grimpé jeudi à 40°C à Saint-Jean-de-Minervois, dans l'Hérault, un record de précocité pour la France métropolitaine hors Corse, a indiqué Météo France à l'AFP. Ce record a été enregistré à 16h32, a précisé l'institut. Une canicule inédite par sa précocité touche actuellement l'Hexagone. Le pic d'intensité devrait être atteint samedi, toujours selon Météo France.

Des températures prévues entre 40 et 42 degrés samedi dans certains départements

37 départements, soit un tiers du pays et 18,5 millions d'habitants, basculeront en vigilance rouge ou orange vendredi à 14 heures. Le mercure continuera de grimper samedi, avec des températures maximales comprises entre "40 à 42°C des Landes au Poitou-Charentes, 38 à 40°C du Sud-Ouest au Massif Central et au Centre, et souvent de 35 à 39°C sur les autres régions exceptées le long du littoral du Nord-ouest et sur la Corse", selon Météo-France.

La fin de l'épisode de chaleur est prévu dans la nuit de samedi à dimanche, avec l'arrivée d'une dégradation pluvio-orageuse par la façade atlantique.

