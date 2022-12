Routes fermées, transports scolaires suspendus... 33 départements placés en vigilance orange neige et verglas

De la Bretagne à l'Alsace en passant par la région parisienne, 33 départements de la moitié nord étaient placés mercredi en alerte orange à la neige et au verglas, avec un risque élevé de perturbations dans les transports comme celles enregistrées la veille dans l'est du pays. Les prévisionnistes redoutaient notamment que l'arrivée de cette perturbation par l'ouest ne provoque des pluies verglaçantes dans le sud de la bande placée en vigilance orange, qui s'étend de la pointe bretonne (à l'exception du Finistère) au Rhin.

Opération de salage sur les routes

À Amiens, un entrepôt se prépare au salage des routes. Ces véhicules à six roues avec une grande lame à l'avant, garés juste devant un immense monticule de sel, peuvent contenir 15 tonnes de charge. Pour saler les routes ce mercredi, plus de 600 tonnes ont été conservées dans le froid.

À l'extérieur, sous un hangar, Claudie, chauffeur poids lourd, se frotte les mains. Il attend le top départ, c'est-à-dire les premiers flocons, pour charger les camions. "Le camion part sur un circuit prédéfini. Notre lame pousse le plus gros de la neige et le derrière du camion applique le sel", explique-t-il au micro d'Europe 1. "En attendant la neige qui arrivera dans la matinée, toute l'équipe se tient prête. Les moteurs sont allumés parce que le nuage de pluie approche. À Amiens, la température ne dépasse pas les -4 degrés.

La RN118 interdite à la circulation

18 autres départements sont placés en vigilance jaune pour la neige et le verglas. Anticipant ces difficultés, la préfecture d'Ile-de-France avait demandé mardi soir aux quelque 12 millions d'habitants de la région de limiter leurs déplacements et de privilégier le télétravail.

La route nationale 118 reliant Les Ulis (Essonne) au sud-ouest de Paris, aux pentes marquées et aux nombreux virages, a aussi été entièrement interdite à la circulation dès 22h00 mardi par le préfet. En février 2018, près de 2.000 personnes y avaient été bloquées par la neige toute la nuit.

Transports scolaires à l'arrêt

Des arrêtés suspendant des transports scolaires tout ou partie de la journée de mercredi, ont été pris en Bretagne (Morbihan, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine) et en Normandie, en Alsace et en Lorraine, ainsi que dans plusieurs départements d'Ile-de-France..

Outre la circulation routière et potentiellement celle des trains, le trafic aérien risquait aussi d'être "fortement perturbé" mercredi au départ et l'arrivée des aéroports parisiens d'Orly et de Roissy-Charles De Gaulle, selon la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). "Environ 25% des vols à Orly seront annulés ce mercredi et environ 20% des vols sur Roissy", a précisé le ministre des Transports, Clément Beaune. Ce dernier a aussi appelé à "privilégier le télétravail".

À Paris, la municipalité a indiqué à l'AFP que ses services, "pour anticiper et gérer au mieux cet épisode neigeux", ont dès mardi après-midi "déclenché des opérations de salage sur l'ensemble de Paris pour traiter un réseau de 600 km de voies prioritaires : voies empruntées par les bus, pistes cyclables, voies en pente, voies majeures, voies rapides (périphérique et ses bretelles, quai de Bercy)". "Le risque de phénomènes glissants est élevé sur l'ensemble des départements en orange, avec une incertitude sur la nature exacte des précipitations", prévenait Météo-France dans son bulletin mardi soir.