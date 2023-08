Météo : 25 départements placés en vigilance orange aux orages, la vigilance rouge canicule maintenue

Après la chaleur, les intempéries. À partir de jeudi, 25 départements seront placés en vigilance orange aux orages, a annoncé ce mercredi Météo-France. Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, l'Oise, le Val d'Oise, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, Paris, le Loiret, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Mayenne, la Sarthe, l'Orne, la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, l'Eure et l'Eure-et-Loir sont concernés. La vigilance rouge canicule est maintenue pour les 19 départements, déjà en alerte ce mercredi.

De la grêle prévue

Dès jeudi matin, un épisode orageux actif balayera d'ouest en est les régions allant de l'intérieur des Pays de la Loire à la Normandie, l'Ile-de-France et les Hauts-de-France. Ces orages seront accompagnés de grêle, de fortes intensités pluvieuses, et de rafales de vent pouvant atteindre les 80 à 100 km/h, très localement plus.

Sur la moitié sud, la Corse et l'extrême Nord-Est, la canicule persistera. Sous une chaleur écrasante, la journée sera bien ensoleillée en plaine, excepté quelques entrées maritimes de nuages bas le matin autour du golfe du Lion et en fin de journée sur le Pays basque. En montagne, des cumulus bourgeonneront, pouvant déclencher des averses isolées sur les Alpes, les Pyrénées et plus rarement l'Auvergne. En soirée, quelques ondées seront également possibles sur le Sud-Ouest.

La barre des 40 degrés encore atteinte

Sur le nord-ouest et le nord du pays, la dégradation orageuse amorcée dans la nuit se confirmera en journée. Le ciel sera très chargé et des averses orageuses circuleront dès le matin. Les orages seront parfois forts avec de la grêle et de violentes rafales de vent. L'après-midi et en soirée, ce temps orageux gagnera ponctuellement le Nord-Est et de nouvelles salves orageuses seront attendues au nord de la Loire, en particulier sur le nord Bretagne, La Normandie et les Hauts-de-France.

Les températures minimales iront de 17 à 21 degrés sur la moitié nord du pays, 20 à 26 au sud. Les maximales varieront entre 22 et 28 près de la Manche, 28 et 33 des Pays de La Loire à la Lorraine en passant par le bassin parisien, entre 34 et 38 de L'Alsace au Centre, et seront voisines de 40 degrés dans les terres sur la moitié sud.