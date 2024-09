Météo : 12 départements placés en vigilance orange pour pluie et inondations mercredi et jeudi

12 départements ont été placés par Météo France en vigilance orange "pluie-inondation" et "orages" pour les journées de mercredi et jeudi. Il s'agit de l'Yonne, de la Nièvre, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Loire, de la Haute-Loire, du Gard, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

Pour mercredi 04 septembre 2024 :

Pour jeudi 05 septembre 2024 :

