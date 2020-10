École à la maison : ces parents qui défendent "l'instruction en famille"

Un coup de tonnerre s'est abattu vendredi sur les familles qui pratiquent l'instruction scolaire à domicile. Elles ne comprennent pas l'annonce du président de la République Emmanuel Macron de limiter strictement l'école à la maison afin de lutter contre les séparatismes. Et pour cause : sur les 50.000 enfants concernés en France, soit 0,5% des élèves, la moitié y sont contraints pour des raisons médicales. Pour d'autres, c'est un choix familial, comme l'explique Gwenaële Spenlé qui pratique l'instruction à domicile depuis des années.

"C'est une aberration"

Gwenaële Spenlé habite dans un petit village des Vosges avec son compagnon et leurs cinq enfants âgés de 13 à 23 ans, qui ont donc toujours fait l'école à la maison. Dans cette ferme, les adultes considèrent que c'est la meilleure façon de respecter le rythme d'apprentissage des enfants. "Apprendre la même chose à tous les enfants sous prétexte qu'ils ont le même âge, c'est une aberration", estime Gwenaële Spenlé, samedi sur Europe 1. "Quand un enfant apprend en fonction de ses centres d'intérêt, il apprend très vite et très facilement. Ce sont l'enthousiasme et la motivation intrinsèque qui sont les meilleurs moteurs d'apprentissage."

"On ne reste pas non plus enfermés à la maison"

Pour parler de cette manière d'apprendre bien spécifique Gwenaële Spenlé préfère d'ailleurs la formule "instruction en famille", plutôt que "école à la maison". "Nous, on ne fait vraiment pas l'école et on ne reste pas non plus enfermés à la maison. On sort, on rencontre des gens, on fait des sorties culturelles, ils ont des amis, ils font des activités", justifie-t-elle.

Chaque année, les inspecteurs de l'Education nationale viennent tester le niveau de chacun des cinq enfants. Les plus grands, en formation ou en alternance, ne seront pas concernés pas la mesure qui devrait entrer en vigueur à la rentrée 2021. Ce n'est pas le cas du petit dernier de 13 ans. Sa maman le promet, si l'école devenait obligatoire en classe pour lui, il partira à l'étranger.