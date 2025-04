«Mayotte n'est plus par terre, mais on n'est toujours pas debout», rappelle la députée Liot de l'archipel

Invitée d'Europe 1 Matin Week-end, Estelle Youssouffa, députée Liot de Mayotte, revient sur le manque d'aide de l'État pour reconstruire l'archipel après le passage du dévastateur cyclone Chido. Emmanuel Macron entame lundi à Mayotte une tournée de cinq jours dans l'océan Indien afin notamment d'accélérer dans ce dossier.

Elle attend le président de pied ferme. Quatre mois après le passage du cyclone Chido, Emmanuel Macron entame lundi à Mayotte une tournée de cinq jours dans l'océan Indien afin notamment d'accélérer la reconstruction de l'archipel. "Chido a détruit 90% des habitations de Mayotte. Ça n'a pas été que les bidonvilles, c'est toute l'île qui a été détruite", rappelle Estelle Youssouffa, députée Liot de Mayotte, invitée d'Europe 1 Matin Week-end.

"La reconstruction n'a toujours pas commencé"

"Et ce qu'on constate, c'est que 4 mois après, la reconstruction n'a toujours pas commencé. Quand je dis qu'elle n'a pas commencé, elle n'a pas commencé du tout", insiste l'édile.

"Il y a toujours des milliers de foyers qui sont sans toit. Il n'y a pas un sou qui a été débloqué pour engager les travaux qui permettront, par exemple, de reconstruire le port dans la capitale administrative à Mamoudzou. Rien n'a été fait, sinon réparer les écoles, mais ce n'est pas reconstruire. Donc, on n'a toujours pas consolidé, remis des toits..."

Et la députée de résumer : "Mayotte n'est plus par terre, mais on n'est toujours pas debout".