Mayotte : une crise migratoire incontrôlable et une île paralysée par des blocages

Malgré l'annonce d'une révision constitutionnelle pour supprimer le droit du sol sur l'île de l'océan Indien, confronté à une grave crise migratoire, Gérald Darmanin n'a pas réussi à calmer la grogne à Mayotte. Les blocages et les barrages routiers mis en place par des "collectifs citoyens" depuis trois semaines contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée se poursuivent. Et pour le moment, il est hors de question de les lever sans garanties écrites.

"On est complètement démunis"

Dimanche, des passagers qui avaient atterri sur l'île Petite-Terre sont restés bloqués des heures. La barge n'a pu accoster qu'à la nuit tombée devant des centaines de voyageurs, valise à la main. Les barragistes ont priorisé les femmes et le personnel soignant. Manon a pu monter in extremis, mais au prix d'une journée cauchemardesque. Accompagnatrice d'une classe de retour d'un voyage dans le Vercors, elle a dû gérer à bout de bras les collégiens toute la journée. "On a fait le vol de nuit de 11 heures, on est restés coincer ici. Pas d'eau, pas de toilettes, pour gérer les 24 élèves, c'était hyper compliqué... Les enfants sont restés quasiment 10 heures l'estomac vide à attendre. On est complètement démunis, c'est clair", rapporte-t-elle au micro d'Europe 1.

Une attente également compliquée pour Sidi, 70 ans, à la santé fragile. "On est restés à la base jusqu'à 19 heures. C'est beaucoup. Il y en a marre des barrages", lance-t-elle.

"Des drames, il peut y en avoir"

Sur plusieurs de ces barrages routiers, des clous sont au sol pour dissuader les automobilistes les plus aventureux. Les barragistes acceptent de laisser passer le personnel soignant mais les conditions se sont durcies depuis dimanche. Infirmiers, médecins, sages-femmes, tous doivent montrer patte blanche pour passer. "Si l'infirmier montre sa carte, on le laisse passer. Mais on a constaté que des infirmiers donnent leur carte à des amis. Cette-fois ci, ils vont amener leur planning ! On va vérifier leur carte d'infirmier et la photo !" lance cette Mahoraise sur le blocage.

Sauf que montrer son planning, sa carte professionnelle, cela prend du temps. Cet infirmier libéral, rencontré par Europe 1, est sur la route toute la journée. Il le dit, "il n'a pas que ça à faire", surtout lorsqu'il a des urgences. "Il y a des personnes qu'on doit absolument voir matin, midi et soir. Dans certains barrages, ça chahute, ça fait perdre du temps et des drames, il peut y en avoir", glisse-t-il. Des drames qui pour l'instant ont été évités, mais les soignants attendent la journée de mercredi avec impatience puisque les barrages devraient être levés à ce moment-là.