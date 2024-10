Vacances de la Toussaint : les cours de soutien scolaire en vogue pour renforcer la «méthodologie»

Zakaria, professeur de maths pour "Les Sherpas", entreprise de soutien scolaire, créée en 2017, donne un cours de soutien scolaire à Paul, 16 ans, en Première spécialité mathématiques. "Là, Paul, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir la formule à côté", recommande Zakaria en regardant par-dessus l’épaule de Paul qui réalise un exercice.

Premier conseil "méthodologique" de l’enseignant : garder son cours sous les yeux en faisant ses exercices. C’est en réalité la meilleure façon de l’apprendre par cœur. "À force de voir cette formule dans les exercices, tu vas la retenir tout naturellement", justifie Zakaria. "Et ce qu'il faut faire, c'est être régulier dans l'apprentissage, car c'est sûr que si cette formule-là, tu ne la vois qu'une fois par semaine, tu ne vas jamais la retenir", poursuit-il.

Deuxième conseil, donc : Paul doit s’entraîner tous les soirs, avec des exercices très simples, à répéter comme des gammes de musique. "C'est compliqué de commencer par des choses qui sont déjà très difficiles, on risque de se décourager rapidement. Donc c'est mieux de commencer par quelque chose qui est simple, pour se mettre en jambe, et c’est ce que je fais désormais”, constate le lycéen.

La méthodologie, "ce n’est pas quelque chose d’innée !"

Cette méthode porte ses fruits. Avec deux cours de soutien par semaine depuis la rentrée, payés 25 euros l’heure, sa mère, Vanessa, constate des progrès. "Il faut que quelqu'un vous dise 'la façon la plus efficace de travailler, c'est de faire comme ça'. Faire des exercices en gardant la formule sous les yeux, par exemple, ce n'est pas quelque choses que l'on sait de façon innée et j’aurais été incapable de conseiller Paul ainsi", admet-elle.

"Il n'y a pas les moyens à l'école, aujourd'hui, d'accompagner les élèves plus que dans le cadre déjà des heures de cours qui leur sont données", regrette Vanessa. "Et la méthodologie, c'est utile aux autres matières aussi, les bénéfices se voient à peu près partout", se réjouit-elle. Paul a d’ailleurs décroché un 20/20 à son dernier contrôle.

Plus de 30.000 familles accompagnées depuis 2017

Etienne Porche, cofondateur des "Sherpas", a placé la méthodologie au cœur des cours de soutien en ligne et à domicile. Son expérience personnelle lui a fait comprendre qu’il y avait certaines façons d’apprendre, plus efficaces que d’autres.

"Je me rappelle que ma prof de math me disait : 'Apprenez votre cours par cœur'. Mais ça ne m'était pas d'une très grande aide, j'avais un mal fou à tout retenir parce que ça n'avait aucun sens… Le sujet, c'est vraiment de savoir se servir du cours et une fois qu'on sait s'en servir, on va le retenir naturellement”, explique-t-il. Plus de 30.000 familles ont été accompagnées par Les Sherpas depuis 2017, dont l'activité a été multipliée par cinq l'an dernier.